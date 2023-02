UFO zestrzelone? Generał z Kanady zabrał głos

Clancy wyjaśnił, jak działa NORAD w sytuacji zagrożenia. - Jeśli obiekt zostanie wykryty, często pierwszą rzeczą, jaka się dzieje, jest wysłanie myśliwca, który spróbuje go zidentyfikować. Wszystkie te informacje pomagają zrozumieć, co to jest. Celem jest ustalenie, czy jest to zagrożenie, czy nie - tłumaczy generał. - Raporty od oficerów NORAD trafiają wraz z opisami słownymi do decydentów w Kanadzie lub Stanach Zjednoczonych - mówi. - W ostatnim etapie dowódcy podejmują wspólną decyzję odnośnie dalszych działań - dodaje.