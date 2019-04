Uczeń wygrał wycieczkę do Europarlamentu. Zamiast niej dostał bilet na koncert

Gimnazjalista Kuba ze Zgierza wygrał główną nagrodę w konkursie "Piosenki stanu wojennego". W nagrodę miał pojechać na wycieczkę do Europarlamentu. Ufundował ją europoseł Jacek Saryusz- Wolski. Zamiast wycieczki nastolatek dostał bilet na koncert Perfectu.

W nagrodę uczeń miał pojechać na wycieczkę do Brukseli. Ufundował ją europoseł Jacek Saryusz-Wolski, który jest liderem listy PiS w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu warszawskim.

"Trafił mnie szlag"

- Jak to zobaczyłam, to trafił mnie szlag. Miejsce trybuny, 13 rząd - mówi mama chłopca.

Portal lodz.wyborcza.pl dowiedział się w biurze europosła Jacka Saryusza-Wolskiego, że termin wyjazdu był dużo wcześniej ustalony i nie dało się go zmienić. Poza tym grupa zwiedzająca parlament musi liczyć co najmniej 17 osób. Zapewnił, że jeśli będzie organizowana kolejna wycieczka do Brukseli, to uczeń gimnazjum dostanie o tym informację.