Kontrowersyjna decyzja "Solidarności" wywołała burzę w internecie

Nie cichną komentarze po tym, jak Ryszard Proksa, szef oświatowej "Solidarności", podpisał z rządem porozumienie w sprawie podwyżek dla nauczycieli. "Niesolidarna Solidarność", "przybudówka PiS" - takie komentarze padają pod adresem związku.

Podobnego zdania jest Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka partii Teraz!. "Ta sama taktyka co przy niepełnosprawnych. To było do przewidzenia. Zatem jutro strajk nauczycieli. Wszystkim nauczycielom życzę siły, wytrwałości. Jestem z wami" - napisała polityczka.