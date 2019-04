Związkowcy: "To ustawka rządu z niesolidarną 'Solidarnością'"

- Propozycje rządowe są nie do przyjęcia, są nieadekwatne do oczekiwań nauczycieli - powiedział po rozmowach "ostatniej szansy" szef ZNP Sławomir Broniarz. - To była ustawka rządu z niesolidarną "Solidarnością" - wtórował mu Sławomir Wittkowicz, szef WZZ "Solidarność Oświata".

Sławomir Broniarz i Sławomir Wittkowicz (PAP, Fot: Marcin Obara)

- Oczekiwaliśmy od strony rządowej innych propozycji płacowych, bo to co proponuje od 2018 r. nikogo nie zadowala - powiedział Sławomir Broniarz po niedzielnych rozmowach ze stroną rządową. - Propozycje rządowe są nie do przyjęcia, bo są nieadekwatne do oczekiwań nauczycieli. Jest przepaść finansowa między tym, co rząd proponuje, a oczekiwaniami pracowników oświaty - dodał.

Szef ZNP zaprotestował przeciwko twierdzeniom Beaty Szydło, że jest to "protest ZNP".

- To nie tylko strajk ZNP. Do protestu dołączyło wiele tysięcy nauczycieli nie należących do związku - stwierdził.

Sławomir Broniarz wyjaśnił, że w czasie wieczornych rozmów z rządem nie pojawiła się żadna nowa propozycja.

- Nie mamy powodów, aby odwołać strajk. Zaczynamy go 8 kwietnia. Co nie znaczy, że uchylamy się od dyskusji - wyjaśnił. Jego zdaniem propozycja rządu jest destrukcyjna, bo oznacza finansowanie nauczycieli kosztem redukcji ich stanowisk.

"Pensum plus i nauczyciele minus"

- Propozycja rządu oznacza: "jak będziecie więcej pracować, to może dla niektórych zrealizujemy podwyżki" - wtórował szefowi ZNP Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Solidarność Oświata".

Wittkowicz skomentował też fakt, że NSZZ Solidarność" pracowników oświaty zdecydowała się podpisać porozumienie z rządem.

- To ustawka rządu z niesolidarną "Solidarnością". Nie będziemy brali w tym udziału. To pensum plus i nauczyciele minus - powiedział. - Porozumienie, które dzisiaj podpisali, było gotowe 26 marca - dodał.

Związkowcy zaapelowali też do wszystkich nauczycieli, aby przystąpili do strajku, który zacznie się w poniedziałek.

Apel Szydło do nauczycieli

Nieco wcześniej, tuż przed godz. 22.00 z sali, w której trwały rozmowy "ostatniej szansy" wyszła wicepremier Beata Szydło.

- Zakończyliśmy dzisiejsze rozmowy na temat sytuacji w oświacie. To nie były ani łatwe rozmowy ani krótkie. Strona rządowa przedstawiła kilka propozycji. Te propozycje zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe. "Solidarność" przyjęła propozycję rządową - powiedziała wicepremier Beata Szydło po spotkaniu.

Wicepremier zaapelowała też do nauczycieli, aby nie ulegali naciskom i sami podjęli decyzję, czy strajkować w poniedziałek 8 kwietnia. Zapewniła też, że strona rządowa jest nadal gotowa do rozmów.

Po wystąpieniu Beaty Szydło głos zabrał Ryszard Proksa, szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Nazwał rozmowy z rządem "sukcesem". Jednocześnie Proksa przyznał, że wie, iż niektórzy nauczyciele należący do "Solidarności" chcą strajkować razem z ZNP.

- Jest to sukces, ponieważ jednym z głównych naszych - oprócz płacowego - postulatów była zmiana systemu wynagradzania i to osiągnęliśmy. Można powiedzieć, że wszystkie cztery postulaty, które zgłosiliśmy do negocjacji, zostały przyjęte, stąd jesteśmy w miarę zadowoleni - powiedział szef sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. Zapowiedział, że związek odwoła pogotowie strajkowe.

Nauczycielska "Solidarność" przyjęła propozycje rządu, choć jej szef jeszcze w piątek mówił, że związek na pewno się na nią nie zgodzi, bo "niesie ona za sobą zwolnienia pracowników".