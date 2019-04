Będzie strajk nauczycieli. Rozmowy ostatniej szansy nie dały efektu

Strajk nauczycieli jednak się odbędzie. Od godziny 19 trwały negocjacje między stroną rządową i związkami reprezentującymi nauczycieli. "Dwie centrale związkowe odrzuciły nasze propozycje, a jedna je przyjęła" - ogłosiła Beata Szydło.

- Wierzę w to, że do porozumienia dojdzie. Chodzi o uczniów, o to, żeby mogli w spokoju napisać egzaminy, żeby nie była podgrzewana atmosfera - powiedziała dziennikarzom przed negocjacjami w Krakowie wicepremier Beata Szydło. - Naprawdę nie warto grać młodzieżą, ich przyszłością, ich losem - zaznaczyła.