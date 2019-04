Strajk nauczycieli 2019. Beata Szydło: "Zakończyliśmy dzisiejsze rozmowy. To sukces"

- Zakończyliśmy dzisiejsze rozmowy na temat sytuacji w oświacie. To nie były ani łatwe rozmowy ani krótkie. Strona rządowa przedstawiła kilka propozycji. Te propozycje zostały odrzucone przez dwie centrale związkowe. "Solidarność" przyjęła propozycję rządową - powiedziała wicepremier Beata Szydło po spotkaniu ze związkami zawodowymi nauczycieli.

- Jest to sukces, bo pokazaliśmy, że można podpisać porozumienie, które daje dobrą szansę i perspektywę na przyszłość - dodała Beata Szydło.

"Kierujcie się własnym przekonaniem"

Na koniec wystąpienia wicepremier zaapelowała do nauczycieli.

- Mam też prośbę do nauczycieli, żeby każdy z państwa dokonał wyboru dotyczącego strajku, kierując się własnym przekonaniem. Nauczyciele skarżą się na próbę wywierania nacisku, presji na nich - stwierdziła. - Jesteśmy gotowi do rozmów. Chcemy, żeby protest jak najszybciej się zakończył - dodała.

Przypomniała również nauczycielom, że będą protestowali w czasie, kiedy "młodzi ludzie przystępują do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu". O decyzji rządu zakomunikowała też na Twitterze.

"To sukces"

Po wystąpieniu Beaty Szydło głos zabrał Ryszard Proksa, szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". On również nazwał rozmowy z rządem "sukcesem". Jednocześnie Proksa przyznał, że wie, iż niektórzy nauczyciele należący do "Solidarności" chcą strajkować razem z ZNP.

- Jest to sukces, ponieważ jednym z głównych naszych - oprócz płacowego - postulatów była zmiana systemu wynagradzania i to osiągnęliśmy. Można powiedzieć, że wszystkie cztery postulaty, które zgłosiliśmy do negocjacji, zostały przyjęte, stąd jesteśmy w miarę zadowoleni - powiedział szef sekcji krajowej oświaty i wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. Zapowiedział, że związek odwoła pogotowie strajkowe.