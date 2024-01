Ucieczka i dwa skasowane auta. Poszkodowani sami ujęli sprawcę

Do zdarzenia doszło we wtorek (2 stycznia) w miejscowości Brzóza w powiecie kozienickim (Mazowieckie). Na jednej z ulic kierujący skodą doprowadził do zderzenia z innym pojazdem, po czym zbiegł z miejsca kolizji. Uciekając, przy innej ulicy, uderzył w kolejny pojazd.