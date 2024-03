Tyle Kurski zarobił w Banku Światowym. Ministerstwo ujawniło kwotę

W sumie za swoją pracę otrzymał łącznie ok. 270 tys. dolarów netto podstawowej pensji. Przy średnim kursie dolara w 2023 r. wynoszącym 4,2 zł, daje to 1,13 mln zł. Oprócz pensji otrzymywał od Banku Światowego składkę na emeryturę. Rocznie 42,5 tys. dolarów, czyli 178,5 tys. zł (łącznie na emeryturę dostał więc ok. 200 tys. zł). Pieniądze, które otrzymywał Kurski zwolnione były z podatku.