Tusk o Kaczyńskim: On nie jest wart naszej uwagi

Lider PO przyznał, że nie ma wątpliwości, "jak ta debata będzie wyglądała". - Dlaczego ja nie idę do sądu z Kaczyńskim, skoro on codziennie kłamie? Bo on nie jest wart, mówiąc szczerze naszej uwagi. Przecież nikt nie ma wątpliwości, że on stchórzył przed tą debatą - ocenił.