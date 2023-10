Tusk w Przemyślu: premier opowiada baśnie

- Miałem o tym nie mówić, bo są ważniejsze sprawy. Ale wchodząc tutaj usłyszałem, co mówił premier. Premier Morawiecki opowiada dziś swoje kolejne baśnie jak to rząd PiS chce uszczelnić granicę i walczy z nielegalną migracją i poucza jak to robić. Człowiek, który stanął na czele rządu organizującego największy przerzut legalnych i nielegalnych migrantów w historii ostatnich lat Europy - stwierdził Tusk.