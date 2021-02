Turzany. Zabójstwo dzieci w wieku 3 i 5 lat. Dramatyczne ustalenia

Tragedia wydarzyła się w piątek rano w domu w miejscowości Turzany w okolicach Inowrocławia. - 48-letni mężczyzna wyszedł na dwie godziny, a kiedy wrócił, to w pokoju dziecięcym zobaczył chłopców bez oznak życia - mówi prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.

- Informację o tej tragedii otrzymaliśmy ok godz. 9. Niestety, lekarz stwierdził zgon. Podczas oględzin ujawniono obrażenia, które mogły mieć wpływ na śmierć dzieci - relacjonuje to, co mundurowi zastali na miejscu oficer prasowy inowrocławskiej policji asp. szt. Izabella Drobniecka. Wiadomo, że dzieci miały liczne rany kłute.