Trzynasta kolumna wjechała. Wagnerowcy przywieźli MRAP-y

W wiadomości zamieszczonej ok. godz. 8 czasu białoruskiego (ok. godz. 7 w Polsce) informowano, że kolumna złożona z co najmniej 80 pojazdów jedzie autostradą M5 z Bobrujska do Osipowicz w centralnej części Białorusi. 13. kolumna wanerowców, namierzona na Białorusi, poruszała się autostradą M5 z Bobrujska w kierunku Osipowicz. Liczyła co najmniej 80 pojazdów.