"Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". SN oddala apelację radnej PiS

To już koniec batalii sądowej między posłanką PO Agnieszką Pomaską a radną PiS Anną Kołakowską. Sąd Najwyższy oddalił apelację członkini partii Jarosława Kaczyńskiego, która znieważyła parlamentarzystkę w internecie.

Przypomnijmy: dwa lata temu radna Anna Kołakowska zamieściła na jednym z portali społecznościowych wpis "trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". Był to komentarz do zdjęcia przedstawiającego posłankę PO, gdy darła kartkę z treścią projektu uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej. Agnieszka Pomaska stwierdziła wówczas, że tekst jest kompromitujący i Sejm nie może go przyjąć.