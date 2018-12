"Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". Apelacja byłej radnej PiS

W czwartek przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku rozpoczęła się rozprawa apelacyjna ws. znieważenia posłanki PO Agnieszki Pomaskiej przez byłą gdańską radną PiS Annę Kołakowską. Napisała w internecie: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso".

Wpis: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso" radna Anna Kołakowska zamieściła w maju 2016 r. na jednym z portali społecznościowych. Był to komentarz do zdjęcia przedstawiającego posłankę PO, gdy darła kartkę z treścią projektu uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej. Agnieszka Pomaska stwierdziła wówczas, że tekst jest kompromitujący i Sejm nie może go przyjąć.