Tragiczny pożar w Gdańsku. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku tragiczny pożar, do którego doszło w poniedziałek rano przy ul. Dekerta, nie był przypadkowy. Zostało wszczęte śledztwo w sprawie zabójstwa. Sprawa łączy się z samobójstwem, do którego doszło kilkadziesiąt minut później. Mężczyzna, który rzucił się pod pociąg, wynajmował pokój, w którym doszło do pożaru.