Kradzież kilkudziesięciu samochodów o wartości ponad 3 milionów. Zatrzymano podejrzanych

Do zdarzenia doszło pod koniec minionego tygodnia. 30 i 29-latek włamali się do samochodu marki KIA i chcieli nią odjechać, uniemożliwili im to interweniujący policjanci, blokując im drogę wyjazdu. Podczas przeszukania zatrzymanych mężczyzn, policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. sprzęt służący do otwierania i uruchamiania pojazdów oraz znaczne ilości narkotyków.