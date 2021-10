Najmniej myślący przestępcy Trójmiasta. Sami się prosili o wpadkę

Najmniej myślący przestępcy Trójmiasta. Papierosek na peronie

Ponoć diabeł tkwi w szczegółach i liczą się detale. W tym przypadku to właśnie one zaważyły o wpadce poszukiwanego mężczyzny. Około godz. 6 rano w Sopocie, czekający na SKM-kę 39-latek zapalił papierosa na peronie, co karane jest mandatem. Pech chciał, że na peronie znajdowali się policjanci.