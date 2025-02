Tragiczny wypadek w kopalni złota w Mali. Co najmniej 48 ofiar

W sobotę w zachodniej części Mali doszło do zawalenia się nielegalnie eksploatowanej kopalni złota , co spowodowało śmierć wielu osób. Jak podaje agencja AFP, informacje te potwierdziły lokalne władze.

Do sobotniego wypadku doszło na opuszczonym terenie, który wcześniej był eksploatowany przez chińską firmę . Stare wyrobiska nie zostały w żaden sposób zabezpieczone, a wracają do nich kolejni poszukiwacze.

Takich wypadków jest tu wiele. W styczniu tego roku, w wyniku osunięcia się ziemi w kopalni złota na południu Mali, zginęło co najmniej 10 osób, a wiele innych uznano za zaginione. W większości były to kobiety. Ponad rok temu, w tej samej części kraju, zawalił się tunel w kopalni złota, co doprowadziło do śmierci ponad 70 osób.