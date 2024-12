Tragiczna śmierć 14‑letniej Natalii z Andrychowa. Nowe ustalenia śledczych

Śledczy ustalili, że 14-letnia Natalia z Andrychowa zmarła z wychłodzenia, do którego przyczyniła się rzadka choroba. Ponad rok temu dziewczynka poczuła się źle w drodze do szkoły. Zadzwoniła do taty, mówiąc, co się dzieje, ale nie była w stanie sprecyzować, gdzie się znajduje. Potem już nie odbierała.