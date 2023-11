Poruszający wpis w sieci. Żegnają 14-latkę z Andrychowa

Tragedia w Andrychowie. 14-latka nie żyje

Policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki z Andrychowa we wtorek. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Mężczyzna zgłosił sprawę policji, która wczesnym popołudniem opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Krótko potem dziewczyna została odnaleziona.