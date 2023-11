Gorzkie słowa Zełenskiego. "Rosja osiągnęła zamierzony rezultat"

Odnosząc się do coraz popularniejszych w Europie i Stanach Zjednoczonych głosów o zawieszeniu broni, Zełenski skrytykował taki pomysł, przyrównując go do "odcięcia ręki i oddania jej komuś innemu", oraz zapewnił, że nie ma zamiaru zabiegać o pokój poprzez oddanie terytorium.