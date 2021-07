Tragedia w USA. Czterolatek postrzelił się ze znalezionej broni

W stanie tym doszło do jednaj z najgłośniejszych strzelanin ostatniej dekady. W kinie mieszczącym się w centrum handlowym w Aurorze napastnik otworzył ogień podczas nocnej premiery filmu "Mroczny rycerz powstaje". Zginęło wówczas 12 osób, 59 zostało rannych. Wydarzenie to było jednym z wielu, które wywołało w USA dyskusję na temat ograniczenia dostępu do broni.