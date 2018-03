Tragedia w Poznaniu. "Życie bez Ciebie straciło dla mnie sens"

W niedzielę 4 marca, przed godziną 8 rano, na poznańskim Dębcu nastąpił wybuch. Do eksplozji doszło w kamienicy, w której jedna z mieszkanek została zamordowana. Z ruin budynku wyprowadzono rannych, znaleziono również zwłoki czterech osób, wśród nich ciało Magdaleny.

Zazdrosny o swoją żonę prawdopodobnie zabił ją, a następnie doprowadził do eksplozji

Nic nie wskazywało na dramat dziejący się za drzwiami mieszkania

Kobieta wraz z mężem byli znajomymi Beaty. Sądząc, że siedzi w samolocie, przyszli do mieszkania zaopiekować się jej dwoma psami. Pani Magdalena miała kłopot z otwarciem zamka w drzwiach. Po chwili nastąpił wybuch. – Żona nie była w stanie otworzyć drzwi, więc poprosiła mnie o pomoc - opowiada Robert, mąż zmarłej. - Ostatnią rzeczą, którą pamiętam jest to, że znajdowałem się przed drzwiami mieszkania – wspomina.

"Gdybym mógł cofnąć zegary czasu to dzisiaj zamieniłbym się z Tobą miejscami, to ty bardziej ode mnie zasługiwałaś na dalsze życie. Byłaś wspaniałą żoną i matką, która stworzyła ciepły i kochający dom oraz bezgranicznie kochałaś swoje dzieci".

"Robię to dla dzieci"

- Dzieci trzymają mnie teraz przy życiu i to właśnie dla nich będę dalej żyć - mówi. - Rodzina jest największą i najważniejszą wartością. Muszę je wychować tak żeby żona była z nich dumna - tłumaczy Robert Jóźwiak.

Magdalena, koleżanka Beaty J. osierociła dwie córki. - Była moja najlepszą przyjaciółką - wspomina Joanna Jóźwiak. - Teraz kiedy jej nie ma musi to jakoś dalej funkcjonować. Muszę to zrobić dla młodszej siostry. Chcę, żeby ona miała jak najlepiej. To już nie chodzi o mnie ona jest najważniejsza - tłumaczy nastolatka.