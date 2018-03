Tragedia w Poznaniu. Poprawia się stan zdrowia Tomasza J.

Domniemany sprawca zbrodni w poznańskiej kamienicy nie został jeszcze przesłuchany. Mężczyzna wciąż jest w śpiączce. Jednak wkrótce może to się zmienić. Lekarze mają podjąć próbę wybudzenia Tomasza J.

Do wybuchu w poznańskiej kamienicy doszło w niedzielę 4 marca. Wiele wskazuje na to, że zazdrosny o swoją żonę Tomasz J. okaleczył ją, zabił, a następnie przy użyciu gazu doprowadził do eksplozji. Zginęło 5 osób, ponad 20 zostało rannych.