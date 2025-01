Mocne słowa Tuska w PE. "Europa musi być uzbrojona"

Donald Tusk zaprezentował w Parlamencie Europejskim priorytety polskiej prezydencji. Premier zapowiedział, że będzie namawiał liderów innych krajów UE, by zwiększyli wydatki na obronność do 5 proc. PKB. Tusk chce też, by kraje członkowskie dołożyły się do budowy Tarczy Wschód na granicy polsko-białoruskiej.