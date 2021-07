Tokio 2020. Jak wygląda życie w wiosce olimpijskiej? Rozmowa z wioślarzem Dominikiem Czają

DC: Tak naprawdę na harmonogram dnia ma wpływ wiele czynników, a mianowicie to, czy mamy starty, czy też nie. Wstajemy około 6:30, jeśli mamy start zaczynamy dzień krótkim rozruchem - to znaczy około 30-minutowym biegiem z rozciąganiem. Później idziemy na śniadanie, mamy chwilę odpoczynku i jedziemy na tor wioślarski. Oddalony jest on od wioski olimpijskiej o około 30 km. Następnie zaczynamy przygotowywać się do startu. Po starcie wracamy do wioski, jemy obiad, znowu mamy chwilę odpoczynku i idziemy na trening kompensacyjny. Wieczorem kolacja, czasami jakiś masaż i regeneracja. Jeśli nie startujemy, to grafik jest troszkę inny. Musimy dopasować się do zawodników startujących, czyli zrobić trening bardzo wcześnie albo po południu po zawodach.