Igrzyska w Tokio zagrożone? Tajfun "Nepartak" blisko Japonii

We wtorek do Tokio ma dotrzeć tajfun "Nepartak". Obecnie znajduje się on nad Pacyfikiem i przemieszcza się w kierunku wyspy Honsiu, na której położona jest stolica Japonii. Jego prędkość przekracza 100 km/h. Prognozy pogody przewidują silne opady deszczu i gwałtowny wiatr.