To brzmi jak żart. Kuriozalne odznaczenie dla Ramzana Kadyrowa

Z samej Czeczenii docierają jednak informacje, po których tamtejszym mieszkańcom nie jest do śmiechu. Wojna w Ukrainie doprowadziła do przymusowej mobilizacji w republice należącej do Rosji. Jest ona prowadzona pod groźbami tortur i sfabrykowanych spraw karnych, o czym donosił ostatnio niezależny rosyjski portal śledczy The Insider.