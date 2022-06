Historyczny moment dla NATO. Negocjacje "ostatniej szansy"

Tymczasem we wtorek może dojść do przełomu. W stolicy Hiszpanii do jednego stołu usiądą przywódcy Finlandii, Szwecji i Turcji. Co ciekawe, będzie to pierwszy raz, kiedy Recep Tayyip Erdogan spotka się z przywódcami obu państw-kandydatów odkąd w maju zakomunikował światu, że jest przeciwny ich dołączeniu do struktur Sojuszu.