Trzęsienie ziemi na Kremlu? "Dowódcy nie nadążają za Putinem"

Jak dodaje, z kolei gen. Gienadij Żidko był "odkryciem" gen. Walerija Gierasimowa, autora słynnej doktryny wojskowej Rosji. - Już w 2016 roku zrobił go swoim zastępcą, a później szefem Wschodniego Okręgu Wojskowego. Żidko był też odpowiedzialny w sztabie za sprawy polityczno-wojskowe. To urodzony w Uzbekistanie czołgista, tak jak Gierasimow. Ukończył szkołę "tankistów" w Taszkiencie. Ale żeby stawał na czele operacji? Jednak większe sukcesy w Syrii, niż Żidko, miał gen. Siergiej Surowikin, który w 2017 roku dowodził, kiedy uwalniano wziętą do niewoli grupę rosyjskich żołnierzy - tłumaczy WP prof. Grochmalski.