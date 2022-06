Zdemaskowali Rosjan. Wyszła na jaw tajemnica militarnej inwestycji

Nowy radar w Zapolyarnym jest jednym z co najmniej sześciu podobnych już rozmieszczonych lub zaplanowanych do rozmieszczenia wzdłuż rosyjskiego wybrzeża Arktyki, od Półwyspu Kolskiego na zachodzie, do Cieśniny Beringa na wschodzie. Dwa obiekty Rezonans-NE można zobaczyć podczas powiększania na Google Earth rosyjskiej Arktyki Europejskiej. Jeden jest w pobliżu wsi Sjojna na przylądku Kanin, a kolejny w okolicach lotniska Rogatsjovo w Nowej Ziemi.