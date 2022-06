Putin wymienia generała. "Oni wszyscy się znali i pili ze sobą alkohol"

- Tajna mobilizacja? Putin cały czas szuka nowych zasobów ludzkich. Kombinuje, ale kiepsko mu to wychodzi. W Rosji nie ma chętnych do walki w Ukrainie. Młodzi rezerwiści obawiają się udziału w konflikcie. Moskwa ma z tym duży problem. Skoro sięgnęli po kadetów z akademii, która powstała w 1917 roku, a miała za zadanie ochraniać Kreml, to wygląda na to, że tonący brzytwy się chwyta… Teoretycznie może jeszcze wysłać, na zasadzie "łatania dziur", około 50 batalionowych grup bojowych. To znaczący potencjał, mogący wpłynąć na przebieg operacji. Ale co z tego, że mają rezerwy sięgające dwóch milionów żołnierzy, skoro nie mają uzbrojenia? – pyta retorycznie prof. Piotr Grochmalski.