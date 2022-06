Trudne dzieciństwo Putina. "Był podstępny i problematyczny"

W szkole podstawowej Putin nie cieszył się dobrą reputacją, był "dzieckiem jak z koszmaru". - Był w stanie wdać się w bójkę z każdym. Nie bał się nikogo. Nigdy nie przyszło mu do głowy, że ktoś może być silniejszy od niego i go pokonać. Był słaby, a w walce i tak zwyciężał, bo, gdy ktoś go atakował, wpadał w szał. Drapał go, gryzł, wyrywał mu kępki włosów, walczył do końca - wspomina jego najlepszy przyjaciel z dzieciństwa Wiktor Borisenko.