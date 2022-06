Finowie gorąco pragną być w NATO. Na własnych, nie tureckich warunkach

W badaniu przeprowadzonym na początku maja poparcie dla NATO w Finlandii wyniosło 73 proc., co było niezwykłym wynikiem. Gazeta "Helsingin Sanomat" w czerwcu ponownie zapytała Finów o zdanie w sprawie przystąpienia kraju do Paktu Północnoatlantyckiego, tym razem stawiając również pytanie o to, co społeczeństwo sądzi o zastrzeżeniach Turcji i jak ocenia możliwości spełnienia oczekiwań Ankary.