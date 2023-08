Teraz pójdą szybciej? Mówią o przełamaniu na południa Ukrainy

Z Robotynego do Berdiańska, miasta na wybrzeżu Morza Azowskiego jest 100 kilometrów, a 85 kilometrów dzieli je od strategicznie ważnego Melitopola. Oba te miasta są okupowane przez Rosjan. Kontrofensywa ukraińska ma na celu rozdzielenie wojsk rosyjskich na południu Ukrainy, ale - jak oceniał w zeszłym tygodniu przedstawiciel USA - nie wydaje się, by Ukraińcy byli w stanie dotrzeć do Melitopola i go odbić.