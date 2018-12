Te ławki powstały, by uczcić niepodległości. Mają WiFi i kody QR

Są nowoczesne, bo mają hot-spot WiFi, ładowarki do urządzeń mobilnych i kody QR, które umożliwiają ściąganie materiałów historycznych. Poza tym odtwarzają patriotyczną pieśń i fragment depeszy Józefa Piłsudskiego. Oto "ławki niepodległości", którymi MON uczcił 100-lecie niepodległości.

MON chwali się, że projekt ma zarówno walory edukacyjne jak i praktyczne. Do tych pierwszych zaliczają się materiały historyczne, które pobrać można za pomocą fotokodu QR. Ławki odtwarzają też fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i część depeszy Józefa Piłsudskiego, która notyfikowała powstanie niepodległej Polski. Do tych drugich zaś zalicza się hot-spot WiFi oraz ładowarka do urządzeń mobilnych