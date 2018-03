Tarczyński o notatce Onetu. "Niczym się to nie różni od działań esbecji czy komuny"

Poseł PiS zapowiedział wprowadzenie ustawy, która ma przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się tzw. fake newsów. To reakcja na informacje dotyczące zakazu wstępu do Białego Domu dla Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego.

Tarczyński twierdzi, że to, co robi Onet i inne media należące do niemieckich właścicieli, "niczym się nie różni od tego, co robiła esbecja i komuna". Jego zdaniem dziennikarze powinni "zapłacić za kłamstwa". "Obiecałem ustawę anty fake newsową i słowa dotrzymam" - zapowiada w rozmowie z portalem wpolityce.pl.