Tajny warsztat w Polsce. Chronią go uzbrojeni funkcjonariusze

W warsztatach w Polsce oglądać można całą gamę wyposażenia, z jakiego korzystają obrońcy Ukrainy. Reporterzy "The Wall Street Journal" odwiedzili hale fabryczne, których lokalizacja musi pozostać poufna. Mechanicy przywracają tu właśnie do życia podziurawione kulami, uszkodzone Kraby - samobieżne haubice 155 milimetrów. Naprawa jeden maszyny może zająć do dwóch miesięcy technikom, którzy muszą przejść kolejne etapy kontroli bezpieczeństwa, zanim zostaną wpuszczeni na teren fabryki. Na hali produkcyjnej technicy pracują na trzy zmiany przez całą dobę.