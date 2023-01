Poważne obawy Zachodu. Putin może zyskać przewagę [RELACJA NA ŻYWO]

Niedziela to już 340. dzień wojny w Ukrainie. Niektórzy zachodni sojusznicy Ukrainy niepokoją się, że czas może być po stronie Rosji. Istnieje obawa, że Putin, który jest gotów mobilizować kolejne zasoby ludzkie i materialne, może zyskać przewagę w wojnie na wyniszczenie - pisze "The Wall Street Journal". Lepiej dać Ukrainie bardziej zaawansowaną broń, która mogłaby pomóc jej zmienić dynamikę wojny i osłabić zdolność Rosji do walki - czytamy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.