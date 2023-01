Rosyjscy dowódcy "przerażeni". Putin chce "rzezi"

- Bardzo ważne jest to, by to zrozumieć. Oni już nie mają takiego celu. Chcą zupełnie czegoś innego - zakończyć wszystko w sposób honorowy. To znaczy, osiągnąć pokój. Chodzi o utrzymanie minimum, czyli Donbasu i części nowych zajętych terytoriów - nawet nie wszystkich - oraz o obronę Krymu. Oni nie oczekują już niczego więcej - wskazał ekspert.