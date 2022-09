Szósty dzień żałoby w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy oddadzą hołd królowej

D+6. Szósty dzień żałoby w Wielkiej Brytanii

Trumna z ciałem Elżbiety II zostanie wystawiona na widok publiczny w środę, 14 września. Od godziny 17 czasu lokalnego hołd królowej będą mogły złożyć osoby zamieszkałe i przyjezdne do Londynu. Westminster Hall w Pałacu Westminsterskim będzie otwarte przez 24 godziny na dobę, aż do poniedziałku, 19 września do godziny 6:30 czasu GMT+1 (7:30 czasu polskiego).