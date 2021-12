Operacja "London Bridge". Wielka Brytania przygotowana na odejście królowej Elżbiety

Od lat 60. XX wieku służby są gotowe na wypadek śmierci monarchini, a cała procedura - od momentu potwierdzenia zgonu do pogrzebu w dziesiątym dniu - jest opracowana co do minuty. Brytyjczycy życzą swojej królowej kolejnych lat panowania, ale też przyzwyczajają się do myśli, że niedługo nastąpi koniec epoki. Królowa Elżbieta otrzyma pożegnanie, jakiego świat jeszcze nie widział i prawdopodobnie już nigdy nie zobaczy.