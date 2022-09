Londyn pilnie strzeżony po śmierci Elżbiety II. Takiej operacji nie było od lat

W związku ze śmiercią królowej Elżbiety II i tłumami, jakie wyszły na ulice, by oddać hołd zmarłej monarchini, codziennie aż do dnia pogrzebu porządku w Londynie pilnować będzie ok. 10 tys. policjantów. To jedna z największych operacji w historii brytyjskich służb. Były one jednak szykowane do tej chwili od dawna.