Szkolny koszmar. Szokujące wyniki badania

Szerzenie plotek i nagrywanie ośmieszających filmików - to prawdziwa plaga szkół. Ponad połowa uczniów padła ofiarą hejtu. Skala problemu jest ogromna.

Przemoc między dziećmi to nie tylko bicie. Według sondażu wykonanego na zlecenie Cartoon Network aż 33 proc. uczniów w wieku od 6 do 15 lat doświadcza hejtu i agresji. Badanie przeprowadzono w październiku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na grupie 810 rodziców dzieci.

Według badania, które opisuje "Rzeczpospolita", prawdziwą plagą jest także cyberprzemoc w postaci publikowania w sieci ośmieszających filmików, zdjęć czy też innych treści. Więcej niż co czwarte dziecko lub nastolatek doznali takiej przykrości. 9 proc. dzieci spotkało się z groźbami w internecie.

Zjawisko przemocy w sieci ukazuje także tegoroczny raport Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. Wskazuje on, że ponad połowa nastolatków padła ofiarą hejtu, co czwarty był wyzywany online a co piąty ośmieszany w internecie.