Szef rosyjskiego gangu chciał iść na wojnę. Wojskowi się opamiętali. Odmowa

Sąd Rejonowy w Moskwie potwierdził mediom, iż Aleksander Ageew we wrześniu oraz grudniu 2023 roku złożył wnioski o zgodę na wstąpienie do wojska i skierowanie na front w Ukrainie. Po odmowie pozwał Federalną Służbę Więzienną oraz Urząd Rejestracji i Poboru Wojskowego w Twerze. Kiedy przegrał te sprawy, złożył skargę do szefa Rady Praw Człowieka, tłumacząc, że naruszane są jego prawa konstytucyjne.