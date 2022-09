Szef MSZ Ukrainy o "referendach": to niczego nie zmieni

Prorosyjskie władze dwóch samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy oraz okupowanych przez Rosjan terenów w obwodach chersońskim i zaporoskim ogłosiły, że za trzy dni odbędą się referenda dotyczące przyłączenia tych ziem do Rosji. - Rosjanie mogą robić, co chcą. To niczego nie zmieni - stwierdził szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.