Szef MON wypowiedział się na temat "parady sodomitów". "Próbują narzucić swoją interpretację praw"

Mariusz Błaszczak nie jest zwolennikiem parad równości. Minister obrony narodowej jasno stwierdził, że są to "sodomici", którzy narzucają coś, co "normalne nie jest". I wyraził zadowolenie, że ich akcje spotykają się z oporem.

– Jak na przykład w Poznaniu mieliśmy teraz do czynienia ze zdarzeniem, że [ przeszła – red.] kolejna parada sodomitów, którzy próbują narzucić swoją interpretację praw i obowiązków obywatelskich innym – stwierdził.

Minister zauważył, że niektórzy spośród motorniczych zdecydowanie zaprotestowali przeciwko jeżdżeniu z flagami LGBT wpiętymi w dach tramwajów. – To świadczy o tym, że jednak w narodzie polskim jest ta pewność tego, że to wszystko, co jest po Bożemu skonstruowane, to jest normalne – podkreślił.