Szczyt NATO w Londynie. Rzecznik Kremla odpowiada na deklarację sekretarza Sojuszu

- Decyzja o zwiększeniu przez kraje NATO wydatków obronnych potwierdza zaniepokojenie Rosji - przekazał w środę rzecznik Kremla. - Nie będziemy jednak angażować się w ten wyścig zbrojeń - dodał Dmitrij Pieskow.

Dopiero po kilku dniach oficjalnie zareagował na to Kreml. - Mimo rozlegających się niekiedy nadzwyczaj pragmatycznych deklaracji o konieczności budowania stosunków z Rosją, o konieczności trzeźwego spojrzenia na pytanie, co jest zagrożeniem dla NATO i skąd ono pochodzi, widzimy, że NATO przede wszystkim zajmuje się działaniami na rzecz powstrzymywania i ekspansji w stosunku do naszego kraju - przyznał Dmitrij Pieskow. Zaznaczył, że "nie może to nie wywoływać zaniepokojenia".