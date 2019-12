Szczyt NATO w Londynie. Prezydent Andrzej Duda z małżonką na kolacji u premiera Borisa Johnsona

70. jubileuszowy szczyt NATO w Londynie oficjalnie rozpoczęty. Szefowie wszystkich państw spotkali się na przyjęciu wydawanym przez brytyjską królową Elżbietę II. Potem zostali podjęci kolacją na Downing Street 10. Na miejscu zameldował się również polski prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.

Królowa Elżbieta wydała oficjalne przyjęcie z okazji okrągłej rocznicy powołania NATO do życia. Po uroczystym przyjęciu w Buckingham Palace politycy przejechali na Downing Street 10. Tam na roboczej kolacji podejmuje ich premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

- Przy wszystkich różnicach między członkami, którymi musimy się zająć, musimy rozmawiać o przyszłości NATO i naszych wspólnych strategicznych interesach, idę na to spotkanie stosunkowo optymistycznie - przyznawała przed wizytą w Londynie niemiecka kanclerz Angela Merkel .

Grudniowe spotkanie w stolicy Wielkiej Brytanii nie będzie należeć do najłatwiejszych. Na kilka tygodni przed jubileuszowym szczytem prezydent Francji przyznał w wywiadzie dla "The Economist", że NATO wchodzi w stan śmierci mózgowej. Według Emmanuela Macrona to najpoważniejszy kryzys w całej historii Paktu Północnoatlantyckiego.