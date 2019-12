Andrzej Duda odpowiada Emmanuelowi Macronowi ws. NATO. Domaga się konkretów

Przywódca Francji skrytykował Pakt Północnoatlantycki, mówiąc o "śmierci mózgu NATO". - Proszę zasugerować, co możemy zrobić, aby poprawić naszą współpracę w Sojuszu - odpowiedział mu polski prezydent.

Do tej wypowiedzi odniósł się Andrzej Duda, który jest w Londynie na sesji "NATO Engages: Defence and Deterence for a New Era". - Proszę nie mówić, że Pakt Północnoatlantycki jest martwy, tylko zasugerować, co możemy zrobić, aby poprawić naszą współpracę w Sojuszu. Tylko konkrety poproszę - powiedział polski prezydent cytowany przez PAP.